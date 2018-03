Arla afslører: Lokal milliard-investering bliver til trods sparerunde

Udover et ansættelsesstop vil sparerunden dog formentlig betyde, at der skæres voldsomt i al mødeaktivitet, rejseaktivitet, markedsføring, udviklingsudgifter, konsulentudgifter og lignende områder.

Finans.dk kunne løfte sløret for, at Arla står overfor en større sparerunde i koncernen, fordi man er blevet presset økonomisk gennem de seneste måneder.

Jeg kan hermed bekræfte, at det omtalte effektiviseringsprogram ikke forventes at påvirke Arlas planlagte investeringer på mejerierne Arinco, Troldhede og Nr. Vium, eftersom disse investeringer er vigtige for Arlas indtjening til landmændene fremover.

Vestjyske satsninger

Meldingen omkring Arla kommer bare få uger efter, at det blev meldt ud, at en større vestjysk satsning er på vej.

En milliardinvestering skulle spredes ud over lokale mejerier, og det er ikke i en lille størrelsesorden.

Den største investering i Danmark bliver til mejeriet Arinco i Videbæk. Her går pengene til at udvide fremstillingen af produkter inden for børneernæring. Koncernen står til at lægge over 400 millioner kroner her.

Også Troldhede Mejeri får lidt under 100 millioner kroner til at sende flere Castello-oste ud i verden, mens Nr. Vium får 400 millioner kroner til at producere flere specialingredienser til fødevareindustrien.

Det store spørgsmål onsdag er dermed, hvor de store investeringer står efter meldingen om sparerunde.