Arbejdspladsernes Motionsdag har kronede dage i Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern: Fem plastikhjul er solidt plantet på gulvtæppet, ryglænet er presset hårdt mod brystkassen, og det lange ben er sat forrest. Tre. To. Én.

Kan du sporenstregs udpege arbejdspladsens mester i kontorstols- Le Mans? Hvis ikke, kan det være, din arbejdsplads skal tilmeldes Dansk Firmaidrætsforbunds gratis arrangement Arbejdspladsernes Motionsdag fredag 12. oktober.

Her er mulighederne for fysisk udfoldelse og socialt samvær mange.

- Konceptet går ud på at opmuntre til kollegamotion landet over. Nogle arbejdspladser har en hel teambuilding-dag, nogen går en tur, mens andre igen spiller fodbold eller høvdingebold med både chefer og medarbejdere, siger kommunikationskonsulent hos Dansk Firmaidrætsforbund, Michael Tannis Beck.

På fire år er man i Ringkøbing-Skjern gået fra at have 0 deltagere til nu foreløbigt 200-250 deltagere fra fem firmaer. Derudover er der mulighed for at dukke op i ROFI-Centret, hvis man ikke har mulighed for at holde arrangementet på sin arbejdsplads.

Medarbejderne kan se frem til en noget anderledes fredag, når leder af fitnesscentret i ROFI-Centret og fitnessinstruktør, Ulla Birkmose, dukker op og sætter medarbejderne i gang med motion, der kan bruges til daglig.

- Jeg kommer med nogle øvelser, som folk kan lave på stedet. Men for at lave noget sjovt, så kan vi lave et kontorstolsræs på de kontorer, der er indrettet til det, siger Ulla Birkmose.

- Det er for at få folk væk fra skærmene og vise, at man kan godt lave motion på arbejdet. Det behøver ikke tage ret lang tid, og man kommer ikke til at svede. Fredag tager det 30 minutter, men det kan være 10 minutter for lige at blive gearet til at arbejde effektivt videre, for energi avler energi, siger hun.