Ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt de mindst syge

Kommunalt ansatte i Ringkøbing-Skjern har på to år sat sygefraværet ned med knap to dage per medarbejder om året.

Ringkøbing-Skjern: "Chef, jeg kan altså ikke komme på arbejde i dag!" Den sætning høres stadig sjældnere fra kommunalt ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at de ansatte hos kommunen som skolelærer, social- og sundhedspersonale samt pædagoger i 2017 havde gennemsnitligt 11,3 sygedage. Det placerer Ringkøbing-Skjern Kommune på sjettepladsen over kommuner med mindst sygefravær blandt de kommunalt ansatte i hele landet.

En glad udvalgsformand De mindst syge kommunalt ansatte finder man på Samsø, hvor de i gennemsnit har 8,8 sygedage per ansat, mens man i den anden ende af skalaen finder Ballerup, hvor de kommunalt ansatte har landets højeste sygefravær med 15,1 sygedage om året. I gennemsnit har de kommunalt ansatte på landsplan 12,6 sygedage om året. Det glæder beskæftigelsesudvalgets formand Kristian Andersen (KD), at kommunen ligger med i den pæne ende af tabellen. - Det er opmuntrende, og det siger noget om, at der bliver arbejdet for et godt arbejdsmiljø. Det er noget, alle har fokus på, og der bliver holdt øje med, om noget presser på hos den enkelte medarbejder, som kan give stress og sygefravær, siger han.

Ringkøbing-Skjern Kommune er desuden gået fra en lunken midterplacering i 2015, hvor kommunens ansatte i gennemsnit havde 13 sygedage, til at være blandt kommunerne med mindst sygefravær. Der bliver da også arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af sygedage med forebyggende indsatser, inden sygemeldingen er en realitet, fortæller udvalgsformanden. - Vi har fastholdelsesinitiativer, hvor vi går ind og taler med medarbejdere, hvis der er noget under opsejling, så vi kan undgå at ende i en fuld sygemelding, hvor vi så går ind og aflaster, bytter om på ting eller giver mulighed for, at medarbejderen kan gå ned i tid, siger Kristian Andersen. Sygefraværet blandt de kommunalt ansatte er dog stadig højere, end hos de privatansatte, som på landsplan havde 6,6 sygedage per ansat i 2017.