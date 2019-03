SKJERN: En butiksansat i Skjern mistede sit arbejde og har i stedet fået en dom for tyveri, efter at hun sidste år tog mad, drikke og cigaretter i butikken uden at betale for det. Den 21-årige kvinde blev fyret og meldt til politiet, da tyveriet blev opdaget. Ved retten tilstod hun og blev fundet skyldig i at have undladt at betale for varer for omkring 2500 kroner. Dommen lød på 40 dages betinget fængsel.