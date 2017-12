Anonymt tip fik politi på sporet af litauerne

RINGKØBING-SKJERN: Det var et anonymt tip fra en borger i lokalområdet, der gjorde politiet opmærksom på de seks litauere, der nu er fængslet og sigtet for organiseret tyveri.

- Det var en person, der undrede sig over noget ved litauerne, der kom med tippet, fortæller anklager Iben Ernst Bøttker fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Hun vil gerne opfordre andre borgere til at gøre det samme.

- Hvis man undrer sig over noget eller finder noget mistænkeligt, så kontakt politiet. Når tyvene opholder sig i sommerhuse på øde steder, har politiet ingen mulighed for at finde dem uden at få hjælp fra borgerne, siger anklageren.

Hun glæder sig over, at der nu er sat en stopper for i hvert fald en tyvebandes gøren og laden.

- For vi vil ikke have det. Især ikke de her indbrud op til jul, understreger Iben Ernst Bøttker.