Anni og Dawn hylder fighter-viljen

Anni Poulsen og Dawn Ahukanna er begejstrede for det drive, den innovation, entusiasme og aktivitet, der er i området, Ringkøbing-Skjern Kommune. Det vil de gerne indgå i og bidrage til.

Nørre Bork: - Folk her har virkelig en ånd og en vilje. De ønsker at udvikle og få ting til at ske, siger Anni Poulsen. Hun er software designer og var selvstændig UX konsulent, da hun og ægtefællen, Dawn Ahukanna, boede i London. Nu har de skiftet storbyen ud med Nørre Bork. - Investeringerne er i storbyerne, men hvorfor ikke ligeså godt her, så alting ikke bliver så koncentreret, siger Dawn Ahukanna, der er software-designer og -udvikler og arbejder München. Anni Poulsen er UX-konsulent hos Vestjylland Forsikring.

Fighter-ånd - De små enheder her kan godt, de er fightere - den ånd kan jeg godt lide, og den vil vi gerne være en del af, siger Anni Poulsen og tilføjer: - Hvis alle gør det samme, bliver det for konformt - innovation opstår af forskellighed. Hun og Dawn Ahukanna er imponerede over viljen til at få ting til at ske indenfor både erhvervs- og foreningslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune, folks engagement, og at Skjern har et Innovationscenter. - Men politisk kan der gøres meget mere, mener hun.

Fællesskaber Anni Poulsen og Dawn Ahukanna vil gerne indgå i samarbejder og selv bidrage med deres kompetencer til udviklingen i området. - Når folk, der laver noget forskelligt, arbejder sammen, opstår innovationen, siger Anni Poulsen. - Og når man engagerer sig i fællesskabet, spredes ideerne - og det håber vi, at vi kan blive en del af og bidrage til, tilføjer Dawn Ahukanna, der er imponeret over at se, hvordan der blev kæmpet for at beholde skolen i Bork.