Annes filmhold mangler 5000 kroner: Kan betyde alt eller intet for filmen

Efter fem dages optagelser i Norge er Anne Lynghus fra Ejstrup og resten af filmholdet nu klar til at redigere filmen om den døvblinde Trine. Dog mangler de stadig penge, og et lille beløb adskiller dem fra alt eller intet.

EJSTRUP: Alt er sat på et bræt for Anne Lynghus fra Ejstrup, når hun på lørdag tænder sin computer og logger ind på Kickstarter, hvor hun har søgt om finansiering til en dokumentarfilm om den døvblinde Trine. En film, som hun er producent på.

Målet har været at skaffe 50.000 kroner. Aktuelt er der indsamlet 45.000 kroner, og hvis de sidste 5000 kroner ikke er fundet senest lørdag, får hun og de andre ingen af de penge, der er givet tilsagn om. Det er nemlig ikke muligt at forlænge indsamlingskampagnen, så reelt set kan Anne Lynghus og resten af filmholdet stå med enten 50.000 kroner i hånden eller et stort rundt nul.

- Vi håber at få de sidste 5000 kroner med, for det er penge, vi kommer meget langt med, siger Anne Lynghus.

Familie og venner har bidraget med midler til filmen, og så er der givet to sponsorater på 15.000 kroner hver. Det ene er fra en virksomhed på Sjælland, som havde set kampagnen på Facebook, og som har en nær pårørende, der er ramt af døvblindhed. Det andet sponsorat er fra Jonsgård Turistsenter i Norge, hvor lejren for de døvblinde finder sted, og hvor holdet har været i fem dage for at filme.

Anne Lynghus og resten af filmholdet vendte lørdag tilbage til Danmark med en masse optagelser, som nu skal gennemses, inden de kan gøres klar til redigering. Instruktør Christine Hanberg, der selv har en døvblind bror og adskillige gange har været med på sommerlejren, har vurderet, at det er lykkedes filmholdet at komme hjem med nogle rigtig gode optagelser og øjeblikke af den slags, som hun aldrig tidligere har oplevet.

Filmholdet har også fået mange positive tilkendegivelser om projektet, da døvblindhed er et emne, der sjældent er skildret.

I løbet af efteråret skal filmen redigeres, og det forventes, at den er klar til første visning omkring nytår. Filmen får en varighed på mellem 30 og 40 minutter, alt afhængig af, om den sælges til at blive vist i tv. Muligvis bliver den lavet i en kort og en lang version.