Døvblinde mennesker bliver sjældent skildret på film, men det skal der rettes op på. Produceren, der er fra Ejstrup, rejser om et par uger til Norge for at begynde optagelserne.

EJSTRUP: Om under to uger rejser Anne Lynghus fra Ejstrup sammen med tre veninder til Norge, men inden skal de lige finde 50.000 kroner.

Målet er at indspille en film på turen, som skildrer et sjældent portrætteret miljø og dets mennesker, og filmen skal nedbryde fordomme om handicappede. Her skal de følge en døvblind kvinde, der er på sommerlejr og oplever ferielivets glæder gennem sansninger.

Anne Lynghus sluttede her i maj et ophold på Den Europæiske Filmhøjskole. Hun er 23 år og har gået på Faster Skole, Kirkeskolen i Skjern, er student fra VGT i Tarm, og drømmen er at komme til at leve af at indspille film. Måske vil hun senere søge ind på Filmskolen, eller måske vil hun åbne et produktionsselskab. Men lige nu er det filmen fra Norge, det kommer an på.

- Vi har fået 8000 kroner ind til videre. Jeg har oprettet en kampagne på Kickstarter, og kører det i samme tempo som nu, så regner vi med, at pengene kan findes. Vi skal bruge cirka 50.000 kroner, men det endelige beløb er svært at sige. Det afhænger af, hvor længe filmen kan leve, og hvor mange festivaler vi kan tage den med på, fortæller Anne Lynghus, der er udnævnt som producer på filmen.

Filmholdet er lige nu ved at undersøge, om filmen kan sælges til visning i tv, og de håber på støtte fra Filmværkstedet til at benytte sig af klippefaciliteterne der. Selve redigeringen skal foregå i efteråret, og de håber på at have den første visning i december.