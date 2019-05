SKJERN: Et kedeligt syn mødte de frivillige, der holder Den Grønne Korridor ren, da de onsdag morgen var taget i anlægget for at luge ukrudt.

Scenen var blevet udsat for hærværk, da nogle havde tændt ild. FDF har opsat en stander med postkort, hvor der er forslag til lege, og disse kort var brugt til at tænde op med, så træværket bagved var brændt.

Desuden var der hældt noget ud over scenegulvet, som de frivillige ikke ved, hvad er, men som de nu forsøger at få af.

- Det er fint, at folk hygger sig, men det er ærgerligt, at de ikke kan lade være med at lave hærværk. Vi står og overvejer, om vi overhovedet kan have sådan noget hængende her, siger Jørgen Chr. Pedersen, der er en af de frivillige.

Nu skal træværket repareres, og det skal være klar til 5. juni, hvor anlægget skal danne ramme om den fælles grundlovsfest for Skjern og Tarm.