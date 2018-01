Mand fra Videbæk og kvinde fra Ringkøbing skal også have dom.

RINGKØBING-SKJERN: De to andre vestjyder, som har fået plads på anklagebænken i den store amfetaminsag, er en 31-årig mand fra Videbæk og en 30-årig kvinde fra Ringkøbing, som begge er i den 27-årige mands nærmeste kreds.

Den 31-årige er bedste venner med den 27-årige mand, der er kræmmer af beskæftigelse. Sammen har de to kørt land og rige rundt for at handle. Den 31-åriges DNA er fundet på noget tape, som lå i amfetaminlaboratoriet på Sønderupvej ved Fiskbæk, og derfor er han tiltalt i sagen. Selv nægter han sig skyldig.

Men anklageren mener, at han skal bag tremmer i 14 år for at være en del af narkoorganisationen.

- Det er fuldstændig ude af proportioner, siger advokat Kaare Kristensen, der er forsvarer for den 31-årige.