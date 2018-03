Anklager: Beviskæden var stærk nok til en dom

Hun understreger, at domsmandsretten, der består af en dommer og to lægmænd, var enige i dommen.

- Han er ikke dømt alene på et DNA-bevis. Der er flere led i beviskæden, og til sammen mener retten, at de udgør beviser nok til at dømme ham. Det var jo også derfor, vi rejste tiltalte mod ham, siger Mariam Khalil.

Ny vurdering af beviser

Mariam Khalil mener, at forsvarsadvokaterne simplificerer beviserne. Eksempelvis at Christian Nørgaard Pedersens DNA faktisk blev fundet på flere forskellige slags tape på dunkene med amfetaminolie. Dunke, som hans ven Per Nielsen havde forklaret, at han havde gemt væk i et svært tilgængeligt skab i garagen i Fiskbæk, hvorfor det næppe kan være tilfældigt, at Christian Nørgaard Pedersen har rørt ved dem.

- Retten har taget alt, hvad den har fået at vide med i vurderingen. Og den kan have lagt vægt på flere elementer uden at skrive det i selve dommen, forklarer hun.

Christians Nørgaard Pedersens dom er anket til Østre Landsret, hvor sagen skal for i slutningen af august. Her skal tre dommere og tre lægmænd tage stilling til beviserne i sagen.

- Så må vi se, hvad landsretten siger. Måske ser de sagen på en anden måde. Bevisvurderingen er jo fri, siger Mariam Khalil.