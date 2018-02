Anklage snart klar mod cykeltyv

- Vi regner med at have et anklageskrift klar i løbet af en måneds tid, oplyser politikommissær Sune Myrup fra Nordjyllands Politi, der anholdt manden på fersk gerning efter to indbrud på nordjyske efterskoler.

Syv efterskoler fik besøg

Den polske mand, der bor i Vordingborg, menes at stå bag to indbrud på Sædding Efterskole samt to indbrud på Dejbjerglund Efterskole. Han er også mistænkt for at være gerningsmanden til indbrud på Blåkilde Efterskole, Finderup Efterskole, Bork Havn Efterskole, Brejninggaard Efterskole og Den danske Design- og Håndværkerefterskole i Skjern.

Den 50-årige har erkendt nogle af forholdene, mens han nægter at stå bag andre.