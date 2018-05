Anders Eggert tror på guld til Skjern Håndbold

Skjern: Tirsdag aften er ni dages ventetid forbi. Så skal der findes en dansk mester i herrehåndbold, når Skjern Håndbold stiller op til returopgør i Silkeborg mod BSV.

På en måde har det været ni lange dage for spillerne.

- Man går jo mere eller mindre og tænker på det hele tiden. Det ligger og fylder i baghovedet, fortæller Anders Eggert.

Den 36-årige fløjspiller har spillet mange finaler og store kampe for landsholdet og i Flensburg-Handewitt, men det at stå i endnu en finale, rammer stadig dybt.

- En finale er altid en stor ting. Og det er altid sjovt at være en del af. Det er jo lige det her, vi træner, spiller og kæmper for i det daglige. Vi spiller for at få mulighed for at vinde noget. Derfor fylder det meget rent mentalt, men det fylder ikke mere, end at jeg virkelig nyder det. Det er sjovt at spille finale, og vi glæder os til det alle sammen, siger Anders Eggert.

Ventetiden blev afbrudt af en pokalkamp i torsdags.

- Den kamp faldt på et godt tidspunkt for os. Den gjorde jo, at vi på en måde kunne holde rytmen med to kampe i ugen. Med pokalkampen fik vi renset hovedet, inden vi så bagefter begyndte stålsat at forberede os til kampen mod BSV, fortæller træner Ole Nørgaard.

Han ved godt, finalen fylder i alle på og omkring holdet.

- Det hele er i spil op til den slags kampe. Både mentalt og håndboldmæssigt. Det er en intens periode, siger Ole Nørgaard.

Han og Henrik Kronborg har ikke de store nyheder med til den anden finalekamp.

- Nej det kan kun blive til små justeringer. Vi har selvfølgelig kigget på, hvad vi synes, vi kan gøre bedre. Der handler det ikke så meget om at stoppe Nikolaj Markussen, som det handler om andre ting, der irriterede os mere. Det handler også om at gøre flere af de ting, som vi gjorde godt i den første finale. Vi skal have fuld fokus på de ting, der fungerer, forklarer Ole Nørgaard.

Han er optimist, for han tror, Skjern kan forbedre sig mere end BSV. Det er Anders Eggert enig i.

- Vi tror alle på, vi vinder guld, siger Anders Eggert.