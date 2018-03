Anders Eggert glæder sig til specielt gensyn mod Veszprem

Søndag møder Skjern Håndbold hjemme Telekom Veszprem i Champions League, og særligt for én spiller bliver det en særlig oplevelse.

Skjern: De lokale helte fra Skjern Håndbold er blandt de 14 bedste hold i Europa. Denne imponerende titel kunne klubben tage på sig, da man i starten af marts på hjemmebane besejrede de ukrainske mestre Zaporozhye med 33-26 og gik videre til 1/8-finalerne i Champions League. Her kan der meget vel vente en kamp mod overmagten, når et af verdens bedste hold venter over to kampe. Telekom Veszprem kommer til Skjern den 25. marts, og særligt for én spiller bliver det møde et specielt af slagsen. Fløjprofilen Anders Eggert står nemlig overfor sin tidligere træner i Flensburg Handewitt-tiden, Ljubomir Vranjes: - Vi vidste, at der ventede en af de store, hvis vi gik videre. For mig var det specielt, fordi vi enten ville møde min tidligere klub Flensburg Handewitt eller min tidligere træner Vranjes, siger Anders Eggert.

Vi går ikke ind for at lægge os ned. Nogle siger, at chancerne er 90/10 til Veszprems fordel, men så håber vi bare, at vi kan tage de 10 procent. Anders Eggert, Fløjspiller hos Skjern Håndbold.

Helt sin egen Skjern Håndbold endte op med Vranjes og Telekom Veszprem, og Anders Eggert glæder sig til et særligt gensyn: - Vi kom stort set samtidig til Flensborg i 2006, indtil vi forlod klubben igen på samme tid. Det er altid sjovt at møde personer, man tidligere har arbejdet sammen med, og det bliver det igen. Det er ikke så ofte, man ses, og det bliver dejligt at hilse på ham igen, fortæller fløjspilleren. Han løfter sløret for Vranjes, der både som spiller og træner udviklede spillet meget: - Vranjes har et rigtig godt blik for, hvad der skal bruges. Han er en lederfigur, og han er også en type, der tager sine konfrontationer. Jeg kender ham som sin egen, og jeg tænker, at han har set på Veszprem og rekrutteret efter hans stil, mener Anders Eggert.

Som Liverpool Selvom Anders Eggert glæder sig til mødet med sin tidligere træner, er det ikke nogen ønskemodstander, Skjern skal op mod søndag. Det er nemlig ikke ligefrem et gæstende mandskab, der står godt til Skjern: - De har en tung stil. De står lidt svært til os, fordi de er meget fysiske, og deres spil er svært at slå i stykker. Her havde jeg foretrukket Flensburg Handewitt, der spiller hurtigt, og hvor man lettere kan slå det i stykker, udtaler Eggert. Skjern-profilen beskriver Veszprem som et fuldendt hold, som man dog kan drille. Især i den første kamp hjemme, men får Skjern noget med her, er det ikke slut. Langt fra: - Vi kommer ned til en af de sværeste udebaner, der er. Vi møder en rød væg, og jeg vil sige, at de minder lidt om Liverpool i fodbold. Det bliver ultra svært, men vi tror, at vi kan drille dem, vurderer han.