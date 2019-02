Anden sejr på kun to dage til Skjern Håndbolds U16 liga

Håndbold: Skjern Håndbold 2 var skuffet over egen præstation, da de torsdag aften spillede hjemme mod Grindsted i 2. division herrer. Og det kunne man godt forstå. Skjern 2 tabte nemlig hele 36-25.

- På mange måder spillede vi en flot første halvleg. Forsvaret var ikke på plads fra start, og det gjorde, vi kom bagud med tre-fire mål. Men så fik forsvaret fat. I angrebet startede Nicolai Nielsen forrygende med seks af vore første syv mål. Ved pausen var vi bagud 18-14, fortalte træner Allan Jørgensen.

I pausen blev der snakket om, at Skjern angrebsmæssigt skulle holde takterne, mens der skulle skrues pænt op i forsvaret.

Det gik ok i de første otte minutter, hvor forskellen stadig var fire mål.

- Men de sidste 22 minutter var sølle. Vi tabte den periode med syv mål. Der var alt for få tacklinger i forsvaret, og der var for få redninger. I angrebet begyndte vi at lave tekniske fejl, og vi afsluttede dårligere og dårligere. Det var godt nok en skidt kamp fra vores side, sagde Allan Jørgensen.

For Skjern Håndbold scorede Nicolai Nielsen 13 (3), Mathias GTliese 6, Mathias Tng 2, Daniel Semandini 2, Kristian Hindø 1 og Frederik Holm 1.

Håndbold: Efter den første sejr i U16-ligaen i tirsdags over bundholdet Mors/Skyum fulgte Skjern Håndbold op på smukkeste vis ved kun to dage senere at vinde overbevisende på 35-26 ude over ØBG Silkeborg.

- En sand fornøjelse. Alle mand gjorde det godt, og der var mange flotte præstationer. Hele vejen igennem var der god tænding og energi, og det var virkelig en holdpræstation, fortalte Skjerns træner Søren Ostersen.

Silkeborg førte 2-0.

- Men vi nåede ikke at blive bekymrede, for vi fik lynhurtigt overtaget. Allerede ved pausen førte vi 19-11. Vi dækkede op hele vejen igennem, og i målet var Lasse Vuust meget stærk med hele 15 redninger. Det var også fint, at hele ti markspillere kom på måltavlen. Jeg kan kun rose alle mand, fortalte Søren Ostersen.

For Skjern Håndbold scorede Anton Thomsen 6, Jasper Wright 6, Pauli Mittun 5, Jacob Rasmussen 5, Tobias Noah Pedersen 4, Lasse Yde 3, Viktor Lind 2, Morten Libak 2, Tobias M. Pedersen 1 og Janus Dam 1 mål.