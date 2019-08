Hemmet: En 79-årig lokal mand druknede fredag i Ringkøbing Fjord. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch.

Manden var taget ud at fiske ud fra Hemmet Gammel Havn omkring klokken 7.30, og politiet modtog klokken 12.59 en anmeldelse om, at han var forsvundet.

- Det er nogle andre fiskere, der ringer og siger, at de ikke kan komme i kontakt med ham. Man forsøger at spore hans telefon, men det ser ud, som om den er slukket engang i løbet af formiddagen. Det er formodentlig der, han er faldet over bord, siger vagtchefen.

En helikopter blev sat ind i eftersøgningen af manden, der blev fundet livløs i vandet omkring klokken 15.

- Helikopteren samler ham op, og man forsøger sig med hjertelungeredning, mens manden bliver fløjet til Skejby, fortæller Jens Claumarch.

Mandens liv stod dog ikke til at redde og klokken 15.45 blev han erklæret død.

De pårørende er underrettet.