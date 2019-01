Andelskassen røvet af to engelsktalende røvere lige ved lukketid

Et større pengebeløb er røvet fra Faster Andelskasse sent torsdag eftermiddag. Røverne forsvandt i en sort bil.

Astrup: Faster Andelskasses afdeling i Astrup blev sent torsdag eftermiddag udsat for et røveri.

To engelsktalende mænd klædt i mørkt tøj brød klokken 17.12 - lige efter andelskassens lukketid - et vindue op med et koben, tiltvang sig adgang til lokalet og fik de tilstedeværende ansatte til at udlevere et større pengebeløb ved at true med kobenet og ved en generelt truende adfærd i øvrigt.

Hvor mange penge, der er blevet røvet, ønsker politiet ikke at fortælle på indeværende tidspunkt, men vagtchef Ole Vangshøj oplyser til Dagbladet, at der er tale om 'et større pengebeløb'.

Umiddelbart efter røveriet forsvandt røverne. Det skete formentlig i en sort bil med LED-lygter af mærket VW Passat eller Audi, muligvis en sedan-model, som i høj hastighed kørte fra Astrup med kurs mod Skjern. Et vidne fulgte bilen, men måtte opgive at følge med.

Politiet vil meget gerne høre fra vidner. Så hvis man har set noget mistænkeligt omkring Faster Andelskasse i Astrup - ikke kun i dag, men også i dagene eller ugen op til røveriet - kan man kontakte politiet på tlf. 114.