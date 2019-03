Anbefalinger: Jeg snupper en genudsendelse - og siger undskyld til landsholdet

1) Gå ikke glip: Snup en genudsendelse

Hver eneste uge er der et eller andet, jeg ærgrer mig over, at jeg på en eller anden måde ikke nåede at se eller opleve. Jeg er garanteret ikke den eneste, der har det sådan, og derfor vil jeg opfordre alle til at snuppe en genudsendelse. Et eksempel kan være den engelske tv-serie med kriminalkommissær Barnaby.

Hvorfor så lige den serie, vil nogen tænke? Jo, for flere i min nærmeste omgangskreds - mere præcist min kæreste - påstår, at ingen mennesker nogensinde har set et afsnit af Barnaby uden at falde i søvn inden rulleteksterne. Om det passer, skal jeg lade være usagt, men er der noget om det, vil det være en oplagt mulighed at tage en genudsendelse af Barnaby sådan midt på eftermiddagen, hvor søvnen måske ikke helt har indfundet sig.

Personligt vil jeg kaste mig over at se holdets mirakel i Schweiz, hvor 3-0 blev vendt til 3-3 i løbet af kampens sidste minutter. Jeg var nemlig en af de omkring 200.000 danskere, der slukkede tv'et og gik i seng, da alpelandet førte 3-0. Undskyld til hele fodboldlandsholdet for den manglende opbakning på selve kampdagen, men jeg vil forsøge at rette op på det ved at se min helt egen genudsendelse...

Måske du, kære læser, også har et eller andet, der kan fortjene en genudsendelse?

2) Find en bøg, der er sprunget ud Det kan da godt være, at fynboerne hele den forgangne uge har været stolte af, at det første bøgetræ sprang ud omkring Tiselholt Gods ved Skårup på det sydøstlige Fyn. Når jeg samtidig som en form for fodboldfan også tænker tilbage på den nu afdøde landsholdstræner og fynbo Richard Møller Nielsen - ja, manden der førte Danmark til tops ved EM i fodbold i Sverige i 1992 - sagde følgende, da han i 1990 i første omgang ikke blev valgt som ny landstræner, om DBUs beslutning: "Et fynsk bøgetræ visner ikke, selvom et svin gnubber sig op ad stammen". Så er det måske helt fint, at de der fynboer løb med æren her i 2019 omkring årets første bøgetræ. Jeg vil nu alligevel opfordre alle her i kommunen til at smutte ud i noget af al den natur, vi har - og nej, jeg gider ikke bruge kommunens slogan "Naturens Rige" lige her - og find et af de bøgetræer, der forhåbentlig er sprunget ud lige her hos os. God jagt.