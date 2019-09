Anbefaling på skoleområdet: Behold specialcentrene indtil videre

Politikerne skal tirsdag drøfte det videre arbejde med det specialiserede område. Et arbejde, der blev sat i gang for næsten et år siden.

RINGKØBING-SKJERN: Meget tyder på, at specialcentrene på skoleområdet kommer til at overleve. Det fremgår af en rapport fra styregruppen i projektet "Nye veje på det specialiserede område", som er vedlagt til børne- og familieudvalgets møde på tirsdag.

"Administrationen anbefaler, at de nuværende tilbud på det specialiserede område opretholdes indtil videre med nogle justeringer. Efter administrationens vurdering vil der fortsat være behov for tilbud af forskellig intensitet til forskellige målgrupper", hedder det i rapporten.

For et år siden var specialcentrenes fremtid i spil. Stigende udgifter til det specialiserede område fik politikerne til at iværksætte et udredningsarbejde.

I første omgang handlede det om økonomi, og i et oplæg handlede det om at nedlægge specialcentrene og flytte kompetencerne ud på skolerne. Efter en massiv debat besluttede politikerne at vægte faglige hensyn lige så højt som det økonomiske.