Anbefaling: Sæt røgdetektorer op på Åstedparken

- Røgdetektoren skal kobles op på det centrale alarmsystem, så personalet kan reagere, da beboerne i mange tilfælde kan have svært ved selv at slukke branden og i det hele taget komme væk, siger socialudvalgsformand Lennart Qvist (løsgænger).

Oversat fra embedsmand'sk betyder det, at nutidens plejehjemsbeboere kan være dårligere og mindre mobile end tidligere - og derfor kan det være sværere at evakuere i tilfælde af brand. Derfor anbefales det også, at plejehjemmene gennemfører evakueringsøvelser.

De enkelte plejehjem skal også vurdere - som det hedder - "om beboerne har en anden sammensætning nu, end da bygningen blev taget i brug, og at der derfor er brug for yderligere tiltag".

Åben ild frarådes

Endelig bør plejehjemmene have en dialog med beboerne om brugen af åben ild, hvilket i forvejen sker. Der findes nemlig allerede regler.

- På plejehjemmenes fællesarealer anvendes ikke levende lys. I indflytningspjecerne står der, at levende lys og rygning i lejlighederne frarådes, og ved indflytningssamtalerne tager vi samtalen igen, hvor vi kraftigt fraråder det, men vi kan jo ikke bestemme, at folk ikke ryger i deres egne lejligheder, siger Dorthe Gammelgaard Jensen, leder af myndighedsafdelingen hos Sundhed og Omsorg.

Op til højtider, specielt julen, tages igen samtalen med beboere og pårørende om ikke at bruge levende lys ved dekorationer og lignende.

- Samtidig anvendes der rygeforklæder, men det er ingen hundrede procents garanti, for der kan falde gløder ned i et tæppe eller en dyne, siger Dorthe Gammelgaard Jensen.

Socialudvalget sender anbefalingerne videre til Økonomiudvalget, hvorunder RKSK-ejendomme og dermed plejehjemmene sorterer.

- Jeg har en forventning om, at det prioriteres højt i økonomiudvalget. Vi har røgalarmer på alle plejehjem undtagen Åstedparken, og det er så her, ulykken sker. Det fortæller jo, at det er vigtigt at have røgalarmer, siger Lennart Qvist.