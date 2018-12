Amagervej: Nu afgøres vejtræers skæbne ... måske

SKJERN: "Det gamle træ, o, lad det stå, indtil det dør af ælde", synger vi med H.C. Andersen.

Det gælder dog ikke på Amagervej i Skjern. Dels er de 89 vejtræer her ikke så gamle igen; dels tyder meget på, at de ikke får lov til at blive stående.

Teknik- og miljøudvalget skal i dag afgøre, om beplantningen langs Amagervej skal ryddes. Det er dog muligt, at politikerne vil vælge en anden model, som administrationen anbefaler:

At træerne bliver stående lidt endnu, og at der etableres to forsøgsbeplantninger, én i hver ende af Amagervej, nemlig ved Lønborgvej og Oldager Allé, så man bedre kan vurdere det fremtidige udtryk.

Samtidig vil man kunne komme i dialog med interesserede borgere og udsætte den endelige beslutning om Amagervejs fremtidige udseende et år eller to endnu.

Træerne, der står på en halvanden kilometer lang strækning langs Amagervej, er et problem fordi de løfter fortovsfliserne og nogle steder også asfaltbelægningen.

Egentlig har kommunen tidligere besluttet at fjerne træerne og udskifte dem med en lav buskbeplantning. Men borgere og brugere af vejen har udtrykt ønske om at bevare træerne.