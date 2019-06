Amagerskolen gør det igen: Eleverne har fået endnu et løft i karaktererne

SKJERN: Amagerskolen i Skjern er nu kun en bekræftelse fra Undervisningsministeriet fra at få tildelt 1,3 million kroner ekstra, ligesom skolen gjorde sidste år, ved at have løftet elevernes faglige niveau.

Om det bliver til flere penge, ved skolen således ikke, men ved at se på tallene fra årets bundne prøvefag, lover det godt, hvilket betyder, at Amagerskolen står til at få sit højeste karaktergennemsnit siden 2012.

- Vi kommer til at lykkes igen med et løft til de fagligt svage elever, og det ser ud til, at vi har fået et løft på flere prøver, siger skoleleder Brian Elgaard, der er meget stolt over de ansatte på skolen.

Resultaterne viser, at Amagerskolen nu begynder at nærme sig landsgennemsnittet i karakterer, og det er en sejr for skolen, der i årevis har ligget langt under landsgennemsnittet.

Sidste års succes fik alle på skolen til at give hinanden håndslag på, at det ikke bare skulle være en enlig svale, men noget der skulle arbejdes på at få gentaget.

Undervejs har lærerne evalueret og justeret. Også flere af eleverne på Specialcenter Syd, der er en del af Amagerskolen, har været til delprøver og klaret det godt ud fra de forudsætninger, de har.

Her har personalet i den almene del og specialcentret arbejdet sammen om at løfte eleverne.