Alvorlig trafikulykke ved Lyne: 19-årig er omkommet

Lyne: En 19-årig mand fra Varde-området er afgået ved døden efter et trafikuheld syd for Lyne ved Tarm.

Uheldet skete ved, at to biler ved 16-tiden kørte frontalt ind i hinanden. Politiet har fået at vide af vidner, at de to biler kom fra hver sin retning, og at bilen, der var på vej syd på, drejede over i modsatte kørebane. Her ramte bilen næsten frontalt den modsatte bil. Begge biler er kraftigt beskadiget.

To personer var fastklemte. Føreren af den ene bil, en 19-årig, har mistet livet, og føreren af den anden bil, en 53-årig mand fra Holstebro-området, er fløjet med lægehelikopter til Skejby.

- Traumecentret i Aarhus fortæller her klokken 19.15, at den 53-åriges situation stadig er kritisk, fortæller Allan Riis, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Allan Riis fortæller videre, at politiet nu afventer bilinspektørens rapport og supplerende afhøringer for at klarlægge hændelsesforløbet.

Hovedvej 11 var spærret fra klokken 16.15 til omkring klokken 19.00.

Familien til den unge mand er underrettet.