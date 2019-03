DEJBJERG: Fire alufælge med fire Michelin-dæk blev lørdag stjålet fra en garage på Bundsbækvej ved Dejbjerg. Tyveriet skete i tiden fra kl. 13.30 til 18.00, hvor tyven klippede en hængelås over for at komme ind. Der er også forsvundet 300 liter fyringsolie fra stedet.