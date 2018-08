Altid fuldt hus på Bork Havn Efterskole

Bork Havn Efterskole

Bork Havn Efterskole er en efterskole for ordblinde, der kræves dokumentation for, at eleven har behov for specialundervisning for at blive optaget.



Klasse-størrelsen er på 10-12 elever.



Skolen blev etableret i 1997, i et tidligere vandrehjem, der gik konkurs. Den begyndte med 72 elever, tallet steg til 84, 100 og i år 123 elever. Der er 27 ansatte.



Den tilbyder 8., 9. og 10. klasse, de har i år henholdsvis 30, 63 og 30 elever - og en ligelig fordeling af drenge og piger.