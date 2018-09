Alt udsolgt til høstmarked

Priserne kom godt i vejret takket være to dygtige aktionariusser.

Ådum: Formanden for Ådum Husholdningsforening Tove Christensen bød velkommen til de to auktionariusser Knud Mogensen og Knud Johst, som påtog sig opgaven for 37. gang, da der blev holdt høstmarked i Ådum.

- I løber ikke af pladsen, lød det fra Tove Christensen.

Med godt humør og kvikke bemærkninger sørgede de to gange Knud da også for, at mange fristende tilbud blev budt op i pris.

På det lange bord lå hjemmeproducerede bidrag, som var indleveret af medlemmerne. Der var frugt og grønt fra haven, syltetøj og bagværk, træskærerarbejder med mere.

Det tungeste tilbud var et græskar på 35 kg på en sækkevogn, som dog ikke fulgte med.

Cirka 30 deltog i det hyggelige marked og nød efter salget et velsmagende traktement, som husholdningsforeningen var vært ved.

Samtidig kunne man nyde salens blomsterpragt, idet dekorationerne fra høstgudstjenesten var udlånt af Helle Bom.

Tre gevinster blev udtrukket på indgangsbilletten, og den heldige fra hvert bord, som havde en smiley under sin kop, måtte tage borddekorationen med hjem.

Næste arrangement er modeshow hos Josefine i Tarm onsdag 3. oktober.

/ Bodil