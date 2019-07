Spjald: Når folketingsmedlem Annette Lind officielt åbner Ramsing Cup fredag den 2. august om aftenen, er det med et velkommen til over 3000 spillere, trænere, holdledere samt til godt 2000 forældre. Spillerne indkvarteres på Spjald Skole, Spjald Fritidscenter, i cuppens opstillede teltcamp samt hos lokale firmaer, som beredvilligt har stillet kontorer, kantiner med mere til rådighed.

- Vi møder stor velvillighed fra de steder, som har mulighed for at hjælpe med overnatningsfaciliteter. Forældre skal bo på cuppens 110.000 m² store campingplads. Det forventes, der kommer mellem 600 og 750 campingenheder til stævnet, fortæller indkvarteringschef Karen Marie Hansen.

De meste lokale hold - foruden Spjald IF - kommer fra Ølstrup, Hover og Ørnhøj, medens Birkenes fra Norge er den klub, der har længst til stævnet.

Som noget nyt i år vil der ikke være optog i byen. Det har ikke været muligt at opnå de nødvendige brugbare tilladelser til så stort et optog. Derfor vil Razak Pimpong, tidligere superligaspiller, lave underholdning og aktivere deltagerne umiddelbart efter den officielle åbning fredag.

- Når de sidste ledige pladser er fyldt op, vil over 235 hold deltage ved stævnet. Interesserede klubber kan på cuppens hjemmeside se, hvilke puljer, årgange med mere, der har en ledig plads. Disse klubber er meget velkomne til at henvende sig til cuppen. De mange deltagende hold betyder, at der skal afvikles 600 kampe på de 3 dage. For at kunne nå at afvikle kampene skal der tages 22 baner i brug, som alle er placeret ved Spjald Fritidscenter. Programmet til det Ramsing Cup er netop færdigt og udsendt til de deltagende klubber, fortæller turneringsleder Brian Vang.

Den store frivillige skare, som er nødvendig for at afvikle stævnet, har fået besked på hvilke tidspunkter, de skal give en hånd med - det kan være til opstilling af telte, klargøring af campingpladserne, banevagter, skolevagter, servering, opvask, p-vagter, opsyn og rengøring af sanitetsvogne på campingpladserne, opstilling af borde og stole med mere. I alt vil mellem 400 og 450 frivillige have givet en hånd med, når afviklingen søndag middag slutter med de sidste præmieoverrækkelser. Præmieoverrækkelserne sker løbende søndag formiddag for at nå igennem det store antal pokaler og medaljer, der skal uddeles.

Bespisningen foregår som vanligt i Spjald Fritidscenter, som dermed skal klare over 15.000 måltider - endvidere vil der være cirka 1000 til campisternes fællesspisning i Kulturhuset lørdag aften.

- Jeg er glad og stolt over, at centret kan være rammen om så stort et arrangement, det være sig bespisning, cafeteria, overnatning og baneanlægget, som er klar til at modtage gæsterne. Jeg glæder mig over, at renoveringen af forsamlingslokalet er tilendebragt, således dette kan benyttes som cafeteria under stævnet, fortæller formanden for Spjald Fritidscenter Egon Sørensen, der supplerer med, at der på et senere tidspunkt vil blive en mere officiel mulighed for at se de nye lokaler.