Alligevel ja til Rema 1000 i Skjern

Rema 1000 i Skjern

16. juni 2017 sender Rema 1000 en ansøgning om en dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter på grunden mellem Farverivej, Østergade og Ringvejen. Planerne kræver tillæg til kommuneplan og en ny lokalplan. Ansøgningen bliver senere udvidet til også at omfatte en udvalgsvarebutik på 400 kvadratmeter. Skjern Udviklingsforum vil helst have butikker i centrum, men byder ellers nye butikker velkommen. Skjern Handelsforening vil også helst have Rema 1000 i midtbyen, men mener ikke, at der er placeringer i øjeblikket. En butik på den placering vil være en fordel for byen. Arkitekt Claus M. Bødtker foreslår på vegne af projektudviklingsselskabet EDD to alternative placeringer. Området mellem Østergade og Tværgade, afgrænset af Nygade og Danmarksgade. Den anden placering er ved det gamle ægpakkeri tæt ved rutebilstationen. Rema 1000 afviser de to forslag. Hvis ønsket om placering ved ringvejen ikke kan opfyldes, vil Rema 1000 hellere have en placering ved Løvbjerg og ABC i Tarm. Flertallet i teknik- og miljøudvalget besluttede på sit møde den 27. februar at godkende placeringen på Farverivej 5.