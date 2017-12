Alle vokser i det gode fællesskab

Han har været vidt omkring på den europæiske håndboldscene. Nu er han træner for Nick Sandvad og alle de andre U14-drenge i Klakring IF.

Men man kan så sige, at han er i de bedste hænder. For lige overfor her i lokalet, står en dobbelt luftmadras.

- Jeg bruger den op til stævnet, for jeg har det lidt svært med det psykiske i at spille mod andre til stævner, og her hjælper den mig, fortæller Nick Sandvad, der drømmer om engang at spille på den helt store arena.

Alle oplevelserne i fællesskabet er med til at udvikle en håndboldspiller. Det er sundt for spillerne at møde andre, de ikke kender, og på den måde lære af dem. Men at man også internt på holdet får noget med, er det, Nick Sandvad oplever.

- Hvor ville det bare være fantastisk, hvis de her drenge, der om nogle år måske bliver nye topspillere, til den tid kan se tilbage og sige, at de havde nogle fantastiske trænere, der tog dem med til stævner, forklarer Lars Christiansen.

For her - i den blandede atmosfære af pommes frites, træningstøj og halbelysning - er alt begyndt for alle de, der af og til bliver ringet op af landsholdstræneren.

Skal være noget særligt

Lars Christiansens to søstre er også i Skjern til Jule Cup, og da de fortalte om stævnet, fik Lars Christiansen hurtigt sit hold tilmeldt.

Han har spillet mange gange i Skjern og kender klubben for noget godt.

Netop det er også en mærkesag for arrangøren Skjern Håndbold, at Jule Cup skal være noget helt særligt.

En lille, men meget vigtig detalje, er stævnemaden. Der er nybagt brød fra bageren, og kødet bliver skåret i skiver, når det skal serveres, så det bevarer sin saft og kraft, og stævnet skal bare lige akkurat kunne løbe rundt økonomisk.

For det er nemlig en investering, som betaler sig godt.

- Vi vil gerne give gode værdier til spillerne og give dem lyst til at komme tilbage hertil. Vi har så mange gode eksempler på folk, der er kommet til klubben, fordi de har haft gode oplevelser her. Vi kan meget mere, end vi regner med, når bare vi står sammen, siger klubbens udviklingschef Allan Jørgensen.

Totalt set er 1500 med til stævnet, der varer to dage, og 200 frivillige sørger for det praktiske. Målet er, at det skal være sjovt at være med som frivillig, for så er der overskud til et smil.

En anden ting, som er kommet med, er et besøg af crewet fra Mikkel Hansens anti-mobbekampagne, som han laver i samarbejde med Mary Fonden.

Mikkel Hansen selv kunne desværre ikke være med, men Allan Jørgensen er sikker på, at det giver et plus for deltagerne.

- Vi vil gerne, at alle får en god oplevelse, og hvis de er opdraget til at tage alle med i fællesskabet, så bliver det nemmere for os, forklarer Allan Jørgensen.