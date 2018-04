Alle var kede af det på René Rasmussens vegne

René Rasmussen var forfærdeligt ked af det, fortvivlet og frustreret, da han forlod Skjern Bank Arena for at køre direkte til sygehuset i Herning med en overrevet akillessene.

Skjern: Hvor er det synd for René. Helt forfærdeligt.

Sådan sagde alle, da de efter den fornemme sejr over TTH Holstebro skulle gøre status på dagens begivenheder.

For i stedet for at glæde sig over to point i slutspillet gik tankerne i første omgang til holdkammeraten, der selvfølgelig var helt knust og ikke ønskede at tale med nogen, efter holdlæge Steen Kalms og fysioterapeut John Bruun havde konstateret, at den ene akillessene var revet over på René Rasmussen.

- Det er rigtigt rigtigt ærgerligt for René, der var i sit livs form. I øjeblikket er han en af Danmarks bedste på højre fløj i både forsvar og angreb. Han har vist stor stabilitet i en helt igennem flot sæson, og så sker det her, sagde træner Henrik Kronborg.

Haluret stod på 32.52, da dagen blev ødelagt for René Rasmussen og Skjern Håndbold.

Et skub - en uheldig landing - fatale konsekvenser.

På det tidspunkt havde Skjern kørt lokalrivalerne ud af banen.

TTH Holstebro kunne ikke score på en fremragende Emil Nielsen, der stod bag en levende mur. I angrebet skabte Skjern masser af chancer, og selv om Anders Eggert kiksede et par straffekast, så kunne Skjern gå til pause foran 17-9. TTH Holstebro virkede uden tro på tingene, og deres målmænd var ikke meget bevendt.

Skjern øgede til 19-9, inden kampen vendte.

- Det blev lidt som i anden halvleg i Århus. Vi skabte gode chancer, men pludselig begyndte Bergerud at have redninger, mens Emil ikke fik fat i ret meget længere. Vi mistede fart og rytme i angrebet, vi dækkede skidt op. Pludselig førte vi kun med et enkelt mål, sagde Henrik Kronborg.

Det så virkeligt skidt ud for Skjern på det tidspunkt, men heldigvis havde de moral og kvalitet til at trække fra igen. 28-27 blev til 31-27, og derfra blev en sikker sejr kørt hjem.

- Jeg var ikke bange for at tabe. Jeg var mere irriteret over, at vi ikke bare blev ved med at have kontrol over kampen. Vi lukkede 21 mål ind på 25 minutter. Det dur ikke. Trods alt det endte vi med at vinde en fortjent sejr, sagde Henrik Kronborg.

Så drejede snakken sig igen om René Rasmussen.

- Han er en kriger. Jeg er sikker på, at René nok skal komme tilbage. Andre har været igennem samme tur, og han skal nok komme tilbage. Alle i og omkring Skjern Håndbold vil hjælpe ham, så han kommer styrket tilbage på banen, sagde Henrik Kronborg.

Fysioterapeut Hans Jensen ville ikke sætte nogen tidshorisont på, men normalt tager det omkring et år - nogle gange lidt mere - inden en spiller er helt klar igen efter en overrevet akillessene.

Eivind Tangen afløste på højre fløj resten af kampen.

- Jeg har ikke spillet fløj siden, jeg var omkring 12 år. Men jeg spiller selvfølgelig, hvis jeg får den plads. Så må jeg bare øve mig til træning. Vi har også Mathias Gliese, så vi skal nok finde en brugbar løsning. Men lige nu tænker jeg mest på René. Det her sker på et forfærdeligt tidspunkt i hans bedste sæson. Nu kommer de spændende og afgørende kampe med en stor oplevelse i Champions League og så hele resten af slutspillet. Alt sammen noget René om nogen havde fortjent at være en del af, sagde Eivind Tangen.

Hvordan Skjern løser problemet, ved Henrik Kronborg selvfølgelig ikke endnu.

- Men det er klart, vi er blevet voldsomt svækket. Nu må vi se, hvad vi finder ud af. Men vi skal nok komme igennem det, sagde Henrik Kronborg.