Skjern Håndbold kunne have vundet større over Motor Zaporozhye, men det betød intet. Alle glædede sig bare over endnu en sejr i Champions League.

Skjern: Skjern Håndbold vandt med fem mål, og sejren kunne godt have været større. Men det var slet ikke det, træner Henrik Kronborg hæftede sig ved efter sejren.

- Nej det vigtigste var, at vi vandt. Det er ikke let at vinde i Champions League. Det er det aldrig. I dag mødte vi et hold med internationale klassespillere og med en enorm fysik, og vi vandt alligevel. Nu er vi startet med to sejre, og det er stort, fortalte Henrik Kronborg.

Han havde selvfølgelig noteret sig en del fejl efter pausen. Fejl der kostede kontraløb, som Zaporozhye holdt sig inde i kampen på et stykke tid.

- De fejl skal selvfølgelig ryddes væk. Men jeg vil hellere se på, at alle ydede en kæmpe indsats. Alle var klar til at supplere hinanden i en kamp, hvor vi holdt højt tempo hele vejen. Det afgørende var vores kontrafase specielt i første halvleg. Og så var vore fløje fremragende. Lav spildprocent i angrebet og utroligt solide i forsvaret. Det var klasse, sagde Henrik Kronborg.

En af fløjene var Sebastian Augustinussen, der spillede fremragende med syv scoringer på otte forsøg.

- Stort set alt lykkedes for mig, og det er jeg selvfølgelig meget glad for. Men igen - det vigtigste var to point. Alle point er vigtige i Champions League, der glædede sig meget over den fine opbakning fra publikum.

Det var lige en kamp efter Sebastian Augustinussens hoved.

- Vi skulle løbe i 60 minutter. Vi vidste, Zaporozhye skulle skifte to mand ud i midterforsvaret hele tiden, så vi skulle bare køre på. Den taktik fik vi hurtigt udbytte af. En dejlig kamp, sagde Sebastian Augustinussen.

Kasper Søndergaard nød at være tilbage i kamp efter skadesproblemer.

- Det gik fint. Jeg mærkede intet, og jeg havde da også trænet med et par dage på fuld kraft. Det var helt op til trænerne, hvor meget jeg skulle bruges. Jeg var klar, fortalte Kasper Søndergaard.

Han spillede en stor del af anden halvleg. Det nød især Bjarte Myrhol godt af, for der var mange fine indspil fra Kasper Søndergaard til Myrhol på stregen. Alligevel var Skjern ved at komme i problemer.

- Det blev noget rod i anden halvleg. Både på grund af mange udvisninger, men også fordi vi havde en periode med alt for mange fejl. Vi havde ført med seks mål, og det forspring skrumpede til et enkelt. Så er det stærkt rent mentalt at trække fra igen til en rigtig vigtig sejr i Champions League, sagde Kasper Søndergaard.