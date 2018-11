Ringkøbing: Roskildesygen, som for 16 dage siden sendte mindst 60 personer på langs med dårlig mave under og efter et besøg på Hotel Ringkjøbing, må stamme fra en gæst.

Det er konklusionen, som hotelchef Chalotte Christiansen drager mandag, efter at have modtaget resultaterne af den test, som samtlige medarbejdere på Hotel Ringkjøbing har været igennem.

Testen viser, at ingen af hotellets medarbejdere var bærere af den norovirus, som Fødevarestyrelsen har udpeget som årsagen til sygdomsudbruddet. Samtlige ansatte - kokke, tjenere, rengøringspersonale og pedellen - har taget testen og er altså frikendt.

Tidligere tests hos Fødevarestyrelsen har ligeledes afgjort, at det ikke var hotellets mad, som gjorde gæsterne syge. Der var ingen bakterier i hverken kalvefileten, andestegen, morgenmaden eller frokostretterne på Hotel Ringkjøbing.

Det var i stedet en norovirus, som var smittekilden. Den er voldsomt smittende og kan overføres både luftbårent og ved fysisk kontakt. Hotel Ringkjøbing ser nu fremad, fortæller daglig leder Chalotte Christiansen, som er klar til julefrokostmåneden.

- Køkkenet er åbnet igen, og vi har haft mange glade gæster i weekenden. Både selskaber og til a la carte. Der er også gæster på værelserne. I morgen har vi således fuldt hus, siger Chalotte Christiansen.

Som et plaster på såret til de gæster, som blev ramt af roskildesygen, holder hotellet en hyggeaften med treretters menu, drikkevarer og kaffe den 29. januar.

- Så jeg håber, at folk vil ringe og tilmelde sig aftenen på Danmarks reneste og sikreste hotel, siger Chalotte Christiansen.