Alle har knoklet: Det lykkedes at komme i mål med ny FGU-uddannelse i Skjern

SKJERN: Nationalsangen blev valgt som fællessang. For som konstitueret skoleleder Stine Aaen Dürr sagde til de 70 nye elever på FGU i Skjern, da hun bød velkommen til første skoledag: Det er en historisk dag!

Nu er nationalsangen også det, som indleder landskampe, og uden sammenligning i øvrigt, så har det krævet enorm træning at nå til den første holdopstilling. Da sommerferien gik i gang, lukkede produktionsskolen i Skjern ned, og er nu genopstået som FGU Skjern. FGU står for Forberedende Grunduddannelse. Tre linjer, som eleverne skal vælge mellem og mere vægt på de boglige fag. Det er en omstilling, som man ikke bare gør fra den ene dag til den anden.

- Alle er spændt op, for de har haft travlt, men jeg synes at det er et rigtigt fint resultat, siger Stine Aaen Dürr.

Der er mange lavpraktiske ting, der skal gå op, når en ny uddannelse skal i gang. Alle IT-systemer skulle udskiftes, og bare en lille detalje som at have nok stole, er en ting som skal være helt på plads. Og netop pladsen er en anden udfordring. FGU bor i produktionsskolens lokaler på Jernvej, og der er noget trangt med så mange elever samlet på et sted. Det har krævet, at der skal stilles en pavillon op på skolen, så der kan være klasseundervisning.

- Vi håber på at kunne bygge nyt hurtigst muligt, siger Stine Aaen Dürr.

At finde nye lokaler er en opgave, der er lagt i hænderne på produktionsskolens tidligere forstander Peder Sørensen. Det er ham, der koordinerer alt det praktiske, så det kommer til at fungere bedst muligt, og Peder Sørensen vurderer, at der vil gå et par år, inden skolens elever kan flytte i andre lokaler.