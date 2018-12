Alle Ådum-børn til juleafslutning i kirken

Ådum: På årets næstkorteste dag var børnene fra Ådum Børneunivers på gaden fra morgenen af. Deres mål var juleafslutning i kirken. Skoleelever, børnehavebørn og de ældste fra vuggestuen fyldte godt op sammen med en del forældre og bedsteforældre, der var kommet for at være med til en god tradition, som med ro og stilhed leder tankerne hen på højtiden.Julemusikken sørgede organisten Anne Kirk for, og præsten sagde velkommen, inden 3.- 4. klasse og lærer Ina Tveden Jørgensen viste et krybbespil set ud fra fårenes oplevelse af den første julenat.I sin tale fortalte præsten om englene, som havde meget travlt op til julen. Faktisk var der kun én genert lille engel, som ikke undslog sig for at tage til jorden med den bedste hilsen fra Gud. Selv om englen var genert, var den glad, for Gud havde sagt: Jeg skal nok fortælle, hvad du skal sige.

Og sådan kan vi alle være engle for Gud og fortælle om den vidunderlige frelse og takke ham for den. Dette blev understreget af børnenes klare lyse sangstemmer.På skolen var der juleafslutning i gymnastiksalen med dans om juletræet og underholdning. /Bodil