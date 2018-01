Allan Knudsen skal styrke Brugsforeningen

Allan Knudsen, uddeler i Super Brugsen Nørre Nebel indtil udgangen af februar, den 1. marts tiltræder han nemlig den nye stilling som direktør i Nørre Nebel Brugsforening - et job, han glæder sig helt vildt til. Foto: Karin Kjærsgaard

Den ny-ansatte direktør for Nørre Nebel Brugsforening, uddeler Allan Knudsen, har skuffen fyldt med planer og gode ideer.

Nørre Nebel: Han rejser den væltede urtepotte med basilikum op og stiller den hen til de andre, snupper en kurv med mandariner og hælder dem ud i skålen med smagsprøver, da vi går igennem Super Brugsen Nørre Nebel. Uddeler Allan Knudsen synes at have et øje på hver finger, og han råder hurtigt bod på væltede varer og andre ting, når han oplever uorden i noget.

Mange spørger, hvor store vi skal være - og det er et godt spørgsmål. Hvordan foreningen ser ud om fem år, ved vi ikke. Allan Knudsen, kommende direktør i Nørre Nebel Brugsforening

Nørre Nebel Brugsforening Nørre Nebel Brugsforening blev oprettet den 1. maj 1935.Foreningen har 2688 medlemmer.



Formand Peter Krogh Hjortdal siden 24. april 2014.



2012: Omsætning på 100 millioner kroner, eksklusiv moms.



2017: Omsætning på 127 millioner kroner, eksklusiv moms.



Egenkapital: 40 millioner kroner.



Cirka 100 ansatte i alt.



Nørre Nebel Brugsforening ejer følgende:



Butikscentret Tarm Midtpunkt på 2200 kvadratmeter - købt i 2015.



SuperBrugsen Nørre Nebel med OK-tank og vaskehal.



2012: Butiksareal udvidet med 400 kvadratmeter, 1500-1900 kvadratmeter, fik blandt andet slagterafdeling og delikatesse. Investering på 22 millioner kroner.



Søndagsåbent fra 2012, da lukkelov ophæves.



2017: Slagterafdelingen udvidet med 300 kvadratmeter. Investering på 4 millioner kroner.



Dagli' Brugsen Tarm, cirka 800 kvadratmeter, lavet om fra købmand til brugs og åbnet 2012, vaskehal fra oktober 2017.



Dagli' Brugsen Horne, knap 400 kvadratmeter. Overtaget i 2010 og etableret OK-tank. Ombygning/renovering for 1,2 millioner kroner i 2016.



Dagligvarebutikken Sdr. Omme Statsfængsel - Maj 2014: Super Brugsen Nørre Nebel har butik i fængslet tre gange om ugen.



OK-tank i Nymindegab.



20 procent ejerandele i Region Syd Detail A/S, der ejer benzin-anlæg og vaskehaller.

Fokus på helheden Det bliver anderledes, når han til marts tiltræder som den første direktør i Nørre Nebel Brugsforening, så overlader han deltaljerne til uddelerne og de ansatte i foreningens tre brugser. - Så skal jeg varetage helheden, udvikle foreningen og finde synergier i foreningens butikker. De kompetente medarbejdere i butikkerne varetager medlemmerne og kundernes behov - men folk kan stadig møde og få en snak med mig i Super Brugsen, hvor jeg laver forskellige ting, fortæller Allan Knudsen, der rykker op på førstesalen, hvor der bliver indrettet kontor.

Allan Knudsen Allan Knudsen, 38 år, bor i Varde sammen med sin samlever, Annette Pagård.



Han stammer fra Glejbjerg mellem Varde og Vejen, har to børn, Naja på ni år og Lucas på seks år.



Hans store interesse er vin, desuden spiller han fodbold i Glejbjerg.



Udlært i Dagli' Brugsen i Glejbjerg.



Souschef i Super Brugsen i Vejen, Strandbyplads i Esbjerg og Holsted samt salgsleder i Løsning.



Uddeler i Super Brugsen i Ringkøbing, da den skulle laves om fra en Kvickly til Super Brugs, Kongensgade i Esbjerg og Brovst.



Februar 2011: Ansat som uddeler i Super Brugsen Nørre Nebel.



Marts 2018: Ansat som direktør i Nørre Nebel Brugsforening.

Ny uddeler Allan Knudsen stopper dermed som uddeler af Super Brugsen Nørre Nebel og skal have ansat en afløser. Han har modtaget fem ansøgninger og regner med, at den nye uddeler begynder den 1. marts. - Min primære rolle lige nu er at få ansat den rigtige person, så jeg i fremtiden får tid til at tage mig af helheden - og så skal jeg hjælpe vedkommende i gang, så han eller hun får en rigtig god start, siger han.

Dobbelt-funktion Allen Knudsen blev uddeler i Super Brugsen Nørre Nebel den 1. februar 2011 samtidig har han haft en overordnet rolle i Nørre Nebel Brugsforening. Men i takt med, at foreningen udvidede aktiviteterne, blandt andet i form af flere brugser, kneb det. - Brugsforeningen er vokset så stor, så ledelsen skal styrkes. Der er for mange ideer og tanker til, at der kan blive taget stilling til dem alle sammen, derfor er der fornuft i at ansætte en direktør, forklarer Allan Knudsen og tilføjer, at butikken i Nørre Nebel er motoren i foreningen. - Selv om Nørre Nebel Brugsforening bliver større, er det hamrende vigtigt, at vi ikke taber fokus - og vores syn på brugsen her i byen, siger han.

Uddeler-drøm Da Allan Knudsen stod i lære i Dagli' Brugsen i Glejbjerg regnede han ikke med, at han en dag skulle sidde som direktør for en brugsforening. - Jeg drømte om at blive uddeler. Det var mit helt store mål, fortæller han, smiler og tilføjer: - I takt med, at Nørre Nebel Brugsforening vokser, har jeg de seneste par år tænkt tanken om, at en ny ledelsesstruktur kunne være en mulighed.

Tillidserklæring Allan Knudsen lægger sig ikke skjul på, at han glæder sig helt vildt til at komme i gang med sit nye job. - Det er et spændende og anderledes job, som jeg selv skal skabe - og jeg føler, jeg kan gøre en forskel. Jeg kan godt lide at udfordre mig selv - og det her job er en udfordring, siger han og tilføjer: - Jeg er glad for, at bestyrelsen har tillid til, at jeg kan løfte det.

Ideer i skuffen Allan Knudsen er klar til at tage fat på sit nyt job, hvor han skal varetage alle Nørre Nebel Brugsforenings aktiviteter. - Jeg har mange spændende og gode tiltag i skuffen, fortæller han. Men når talen falder på, hvad det er for tiltag, holder den nye direktør skuffen lukket. - De ideer vil jeg vente med at løfte sløret lidt for til generalforsamlingen den 19. april, siger han.