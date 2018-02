Alice i eventyrland

Alice Agger er glad og stolt over, at det er lykkedes at skabe en udstilling med værker af Anders Ibov, der i sin tid var lærer på Byskolen i Skjern. I baggrunden er Anita Vig (t.v.) og Birgit Haugstrup ved at hænge et af omkring 60 værker op i en fløj ved Skjern Vindmølle, hvor der er fernisering lørdag eftermiddag. Foto: Jørgen Kirk

Et opslag på Facebook fik Alice Agger til at drømme om at skabe en udstilling med værker skabt af en tidligere skolelærer i Skjern. Nu bliver drømmen til virkelighed i byens gamle vindmøllebygning, hvor Anders Ibov dominerer billedet frem til påske.

Skjern: Der er bare nogle lærere fra folkeskolen, man aldrig glemmer. Prøv blot selv at tænke tilbage. Alice Agger har rundet de 71, men hun husker tydeligt ham, hun havde til formning på Byskolen i Skjern i 1960. - Derhjemme har jeg et billede, jeg lavede dengang. Jeg var 14 år, og han var spændende. Han gav os lov til at male med oliefarver, mindes Alice Agger. Læreren, hun taler om, er Anders Ibov. Han døde i 1985, men på sin vis lever han fortsat takket være de mange malerier og tegninger, han skabte undervejs. Et af malerierne - forestillende tre piger arm i arm - dukkede i efteråret 2017 op i Facebook-gruppen "Opvokset i Skjern i 50'erne og 60'erne", der har 539 medlemmer. En af dem er Alice Agger, der mærkede en stærk inspiration, da hun så billedet. Hun tænkte: "Så er det nu" - og satte sig for at skabe en kunstudstilling med et udvalg af Anders Ibovs værker: - Jeg vidste, at jeg kunne låne to malerier af min svoger og svigerinde, siger Alice Agger. Så var hun lige som i gang.

Jeg er sikker på, at det er noget, der trækker. Der er så mange forskellige ting, og Anders Ibov har aldrig selv haft en udstilling Alice Agger, kvinden bag ny kunstudstilling

Anders Ibov-udstilling Der er fernisering på udstillingen i Skjern Vindmølle med værker skabt af Anders Ibov lørdag 10. februar.Herefter er udstillingen åben hver søndag fra kl. 13-17.



I uge 7 (skolernes vinterferie) er der dog åbent hver eftermiddag, og det samme gør sig gældende i alle påskedagene.



Sidste åbningsdag er 2. påskedag, mandag 2. april.



Der er fri entré til udstillingen, der omfatter omkring 60 værker.

60 værker samlet ind I håb om at kunne skabe en seværdig udstilling satte Alice Agger gang i en efterlysning af Anders Ibov-kunst på Facebook, og det sociale medie har vist sin styrke. Folk er kommet kørende fra byer som Langå og Haderslev for at bidrage til arrangementet i Skjern Vindmølle, hvor der er fernisering lørdag eftermiddag. - Jeg er glad og stolt over, at så mange mennesker vil låne mig deres malerier, siger Alice Agger. Personligt har hun altid ønsket sig et af sin gamle formningslærers malerier, men det er aldrig lykkedes. I sit stille sind kan Alice Agger nu glæde sig over, at hun har formået at indsamle 60 værker, hvoraf de fleste er malerier, men udstillingen byder også på tegninger og fotografier. - Jeg er sikker på, at det er noget, der trækker. Der er så mange forskellige ting, og Anders Ibov har aldrig selv haft en udstilling, siger Alice Agger, der også selv har holdt fast i glæden ved at male.