Albertsen: Skidt for kommunen hvis Vesterhav Syd ikke realiseres

Helge Albertsen beklager udskydelsen af de kystnære vindmøller, men er glad for at Vattenfall står ved projektet.

Ringkøbing-Skjern: Mens modstanderne af Vesterhav Syd-kystmøllerne i går jublede over, at det krævede VVM-tillæg udskyder opførelsen fra 2020 til 2023, kommer Metal-formand og byrådsmedlem Helge Albertsen (S) dagen derpå med en støtteerklæring til møllerne.

- Jeg er tryg ved, at Vattenfall klart tilkendegiver, at de vil gennemføre projektet. Alt andet, herunder en eventuel milliardcheck Fra folketinget til Vattenfall for at droppe projektet, vil være rigtig skidt for vores kommune. Vesterhav Syd vil betyde ny teknologi, ny viden, nye netværk og dermed nye forretningsmuligheder, som er forudsætningen for arbejdspladser og udvikling, siger Helge Albertsen.

Han forstiller sig, at Vestjyllands Lufthavn måske kunne blive base for noget i relation til mølleparken, som måske også vil kunne tiltrække et af de sociale mediers store datacentre, som kræver meget strøm, der skal være grøn.

- Og ikke mindst vil det opfylde vores store, visionære mål om en grøn, selvbærende kommune, som nu tidligst bliver i 2023. Det er lidt ærgerligt, da det forsinker de positive gevinster, den branding vil give på mange områder, men ok, det må vi leve med. Men vi skal stadig glæde os over, at vi alternativt ikke skal stille møllerne op på land. Vi har landmøller nok i vores kommune, også fordi der skal være plads til testmøller.

Helge Albertsen advarer mod at overfortolke byrådets opfordring til de politiske partier om at undersøge muligheden for at få møllerne længere ud.

- Det er reelt en omkostningsfri henvendelse set i lyset af, at kravet i det nye VVM-tillæg alligevel ville flytte dem ud, hvilket Vattenfall også vurderer og reagerer efter. Byrådet sender et signal om at vi ønsker Vesterhav Syd - bare længere ud.

Helge Albertsen mener, protestbevægelsen har gjort det flot.

- De er velorganiserede og har tilsyneladende store økonomiske ressourcer, hatten af for det. Men vi er også mange, der ønsker Vesterhav Syd. Vi er bare mere fragmenterede.