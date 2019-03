Ringkøbing-Skjern: Det nære sundhedsvæsen skal styrkes i takt med, at vi bliver ældre og får flere kroniske sygdomme, mener regeringen og Dansk Folkeparti, der er klar til at lade kommunerne overtage flere opgaver.

I Ringkøbing-Skjern Kommune står oprettelse af et akutteam i hjemmeplejen højt på de praktiserende lægers ønskeseddel, fortæller fagchef Anja Thoft Bach fra kommunens Sundhed og Omsorg.

Ringkøbing-Skjern er sammen med Lemvig og Samsø de eneste kommuner i Region Midtjylland, der ikke har et akutteam.

- Det er der et stort ønske fra lægerne om, at kommunen får etableret. Akutteamet er en form for akutberedskab. Når lægen ringes op af en borger, tager akutteamet ud til borgeren som lægens forlængede arm og vurderer tilstanden. 'Hvor akut er det? Kan vi sætte noget i gang over telefonen til at forebygge en indlæggelse', forklarer Anja Thoft Bach.

Sagen er dog ikke drøftet af politikerne, men der er ifølge fagchefen et ønske om at få drøftet den kommunale akutfunktion.

Ringkøbing-Skjern har valgt at oprette akutpladser på Fjordparken og Egvad Plejehjem, hvor sygehusudskrevne kan blive indlagt som en overgang. Nu kan også akutteamet komme i spil, mener Anja Thoft Bach.

- Vi har jo dygtige hjemmesygeplejersker, hvilket også er anerkendt af lægerne. Som det er nu, kører sygeplejersken ud til borgerne efter en liste med planlagte besøg. Derfor har de svært ved at tage akutte opgaver ind. Hvis en læge ringer og beder sygeplejersken tage ud til hr. Hansen, sker det jo på bekostning af det planlagte besøg. Det vil et akutteam kunne klare, siger Anja Thoft Bach.

Hun anslår, at teamet skal have to til tre ansatte i dagvagten og en til to i aftenvagten.

- Kommunen har jo et stort areal, så udfordringen er at knække koden for, hvordan akutteamet ikke kommer til at bruge halvdelen af arbejdstiden på landevejen, siger fagchefen.