Akutbiler i Tarm og Ringkøbing overlever i denne omgang

Regionen: Regionsrådet undlod at svinge sparekniven over de sygeplejerskebemandede akutbiler i Ringkøbing, Tarm og Skive, da der i nat blev indgået et bredt budgetforlig.

Nedlæggelse af akutbilerne var ellers udset til at kunne give en besparelse på 9,5 millioner kroner årligt - men spareforslaget, som var sat i søen af regionsrådsformand Anders Kühnau (S), mødte modstand undervejs.

Kristendemokraten Marianne Karlsmose, der er bosat i Tarm, undrede sig over timingen i forslaget, da regionen afventer en rapport over det samlede akutberedskab, som vil foreligge til oktober.

Også Venstremedlemmet Torben Nørregaard fra Videbæk vendte sig kraftigt mod forslaget.

- Jeg og Venstre mener, at vi skal vente på rapporten om det samlede akutberedskab i regionen. Ellers er det jo intet bevendt, at vi i fredstid aftaler, at vi skal finde ud af, om vi bruger pengene på akutberedskabet effektivt og bestiller en rapport, der skal se hele systemet igennem. Derfor er det uanstændigt, at man sætter ind med en besparelse nu, udtalte Torben Nørregaard.

Ifølge forslaget skulle akutbilerne erstattes af paramedicinere på to af Ringkøbing og Tarms i alt fire ambulancer, lige som der skulle indsættes en ambulance i døgnberedskab i Videbæk, også bemandet med en paramediciner.

Forslaget fik opbakning af regionsrådsmedlem John G. Christensen (S), Ringkøbing, der så det som en styrkelse af beredskabet.

At regionsrådet i nat vedtog at vente på rapporten om akutberedskabet, inden der træffes en beslutning, mener John G. Christensen er fornuftigt.

- Jeg havde ikke ventet, at vi blev enige i nat, men når forhandlingerne kører, er det ikke til at vide, hvor det ender. Det giver mening at vente på rapporten, men jeg tror, der kommer til at ske nogle ændringer med akutbilerne og ambulancerne på en eller anden måde, siger John G. Christensen.

Han peger på, at der ikke er lagt op til at røre ved akutlægebilerne, som kører ud fra Herning og Holstebro, og som borgerne i Ringkøbing-Skjern også har glæde af.

- Og vi har jo rigtig meget glæde af helikopterne. Det giver mening at flyve hertil. Udviklingen har vist, at vi er kommet meget tættere på de store hospitaler med helikopterne. Nu afventer vi rapporten om akutberedskabet, og jeg forventer, at der kommer en ændring, men det må vi afvente at se med rapporten, siger John G. Christensen.