Brætspil, håndbold, yoga og meget mere. DHE inviterede mennesker med handicap indenfor.

SKJERN: Det er næsten ikke til at gå rundt, for bordene suger spillende mennesker til sig. 17-årige Charlotte Kirkeby strækker sig ind over brættet. Det er dér, brikken skal hen, viser hun, mens 62-årige Michael Østergaard finder spillebrikken og rykker den tættere på målet. Charlotte går på efterskole, og i denne time agerer hun brætspilsguide for Michael, der er udviklingshæmmet. Charlotte husker Michael på, at han skal bytte et kort til sin partner, inden runden begynder, og hun hjælper med at vise, hvor brikken skal rykkes hen. På den måde kan Michael denne onsdag få sin debut som Partners-spiller. Aktivitetsdagen på Den danske Design- og Håndværksefterskole, DHE, har omtrent 80 deltagere fra efterskolen og 80 voksne mennesker, der enten lider af fysisk eller psykisk handicap eller en psykisk sygdom. Gennem fællesaktiviteter skulle dagen vise, at mennesker med handicap også har ressourcer, og at unge mennesker kan få en glæde ved at hjælpe med at bringe de evner i spil. - Jeg ser gæsterne som normale mennesker. De har måske sværere ved tingene, men de er ligesom os, siger Charlotte Kirkeby. For Michael Østergaard, der bor på bostedet Engdraget i Tarm, var aktivitetsdagen et hit. - Man tager ikke skade af at forny sig. Man tager ikke skade af at blande sig med andre. Jeg synes, de skulle tage at lave sådan et arrangement til næste år også, siger Michael Østergaard.

Vi er alle forskellige, og vi er gode, som vi er. Vi kan godt finde ud af tingene, selvom man har nogle udfordringer. Magnus Stougaard, efterskoleelev, DHE

Foto: Mads Dalegaard 80 efterskole elever og 80 gæster, der var voksne mennesker med et handicap eller en psykisk sygdom. Det havde været et arbejde at arrangere aktivitetsdagen, men Laura Toldevar Jørgensen, der er en af tovholderne, glædede sig over resultatet. Foto: Mads Dalegaard

Hjalp ham, der ikke selv kunne male Partners-spillet var Michael Østergaards anden aktivitet den dag. I aktivitetsdagens første modul sang han Kim Larsen-sangene Joanna og Papirklip, mens Charlotte Kirkeby hjalp på stationen med tegning og maling. Her sørgede hun for, at en mand, der rystede så meget, at han ikke selv kunne male, også kunne få et maleri med hjem. Manden udvalgte farverne, og så gik Charlotte Kirkeby ellers i gang med at få farverne til at ligne et motiv. - Så følte jeg også, at jeg hjalp, for så kunne han også få et maleri med hjem, siger hun.

Foto: Mads Dalegaard Magnus Stougaard fra DHE i Skjern fyrede den af på håndboldbanen, hvor mennesker med handicap og mennesker, der er nomalt udviklet, onsdag spillede på blandede hold.- Når man spiller, bliver man ikke hånet, bare fordi man lige laver en fejl, og vi roser hinanden, når vi gør noget godt, siger han. Foto: Mads Dalegaard

Forskellige og lige meget værd Aktivitetsdagen rummede alt fra computerspil til rækkedans, og fælles for legene var det, at de handlede om samspil. Om det var i brætspil, i musiklokalet eller i yogalokalet. Samspillet blev også tydeligt på håndboldbanen. På banen boltrede 16-årige Magnus Stougaard sig. Han var én af de tre unge fra efterskolen, som var med til at planlægge dagen. For ham var det vigtigt, at efterskoleeleverne huskede at spille bolden over til gæsterne, og at der ingen sure miner var, hvis nogle lavede et forkert indspil eller skød over mål. For der skulle være et ligeværd og en glæde på banen. Den mission lykkedes. - Vi er alle forskellige, og vi er gode, som vi er. Vi kan godt finde ud af tingene, selvom man har nogle udfordringer, siger efterskoleeleven.

Selv tilskuerne kom i sving Han bliver bakket op ad Laura Toldevar Jørgensen, der også har været med til at arrangere dagen. Onsdag sørgede hun for, at de gæster, som havde meldt sig som tilskuere også kom lidt rundt at se både håndbold og dans. Efterskoleværten tog også et spil air hockey med den ene af gæsterne og mindede tilskuerne om at heppe på spillerne på banen. - Man er nødt til også at være sammen med tilskuerne, så de ikke bare sidder, men også oplever noget. Jeg håber da, at alle kommer hjem med et smil på læben, og at de tænker, at DHE er en god skole med glade elever, der gerne vil lære fra sig, siger 16-årige Laura Toldevar Jørgensen.