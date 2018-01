Aktive søndage i Naturens Rige

Bagefter er der mulighed for at drikke en kop kaffe med de nye venner, man faldt i snak med på turen.

Sundhed på flere planer

Det er syvende år i træk, at der arrangeres Søndagsaktiviteter. Turene bliver gennemført den sidste søndag i hver måned (med undtagelse af juli og december) på forskellige naturområder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Søndagsaktiviteterne er arrangeret i et samarbejde mellem DGI-Vestjylland, Ringkøbing-Skjern Museum, naturvejlederne og Sundhedscenter Vest, og er et målrettet tilbud til borgere, der ønsker at komme i gang med let motion, eller har lyst til at blive inspireret til nye gåture eller andre aktiviteter.

- Formålet med gåturene er sundhed på flere planer, og der er fokus på natur, kultur og fællesskab, siger Susanne Rystok, koordinator for sundhedsfremme og forebyggelse på Sundhedscenter Vest, i en pressemeddelelse.