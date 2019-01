Agilia i Videbæk leverer flot regnskab - og vil fortsat vækste

Videbæk: 16,1 millioner kr. er resultatet før skat hos Agilia, som er det nye navn for Agro Korn A/S.

- Jeg vil gå så vidt som til at sige, at det er bemærkelsesværdigt flot. Vi har investeret i vores medarbejdere, og vi har samtidig formået at skabe et godt resultat, siger økonomichef Niels Langkjær i en pressemeddelelse.

Virksomheden står bag produkter som AlphaSoy og DanMilk, der hver dag gør en forskel i danske og udenlandske landbrug. Proteintilskuddet til smågrise AlphaSoy er det mest kendte, mens det populære DanMilk er mælkeerstatning til enten smågrise eller kalve. Agilia har desuden stor succes med innovationen mælkeanlægget Pump'n'Grow, der bare efter lancering findes i mange stalde i Europa.

Agro Korn er netop nu i proces med at skifte identitet til Agilia og vil fremover fremstå og handle som Agilia A/S. Herved ruster virksomheden sig til rejsen fra at være en lokal foderproducent til at være en global first mover med fokus på alternative proteiner.

Agilia har nu 48 medarbejdere og er vokset ud af sine lokaler i Trøstrup syd for Videbæk. Der er fuld gang i planlægning af udvidelse af både lager og personalefaciliteter, så der er plads til fortsat vækst og udvikling. Udvidelsen forventes at være færdig i efteråret 2019. Virksomheden blev i 2016 købt af britiske AB Agri Ltd., som er globalt førende inden for levering og udvikling til landbrugsindustrien.- Lidt kontant kan man sige, at vi lagde en vækstplan, som vi har effektueret med succes. Vi har ekspanderet i både Europa og i resten af verden. Men skal man kigge lidt mere konkret, så handler det om, at vi tjener penge, fordi vi har nogle gode produkter, der rammer et behov i markedet og giver værdi i det daglige arbejde hos landmændene, siger Niels Langkjær.

Et særkende for Agro Korn har været samarbejdet med kunderne om at udvikle nye produkter og tiltag.

- Vi er i øjenhøjde med både hinanden og vores kunder. Vi besøger staldene og rådgiver om vores produkter, så de bliver tilpassede hver besætning.

Et af de produkter, der har haft stor betydning for Agilias vækst og flotte resultat, er mælkeanlægget Pump'n'Grow. Et innovativt mælkeanlæg, der med en lille investering giver imponerende resultater for de landmænd, der bruger det til deres smågrise.

- Anlægget har helt sikkert været med til at skabe det gode resultat, og vi har videreudviklet anlægget i en mere automatiseret form, som vi forventer os meget af det næste år, siger Niels Langkjær.