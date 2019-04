Agilia holdt rejsegilde for nyt lager

Trøstrup: Virksomheden Agilia i Trøstrup syd for Videbæk holdt fredag middag rejsegilde på et nyt 2.600 kvadratmeter byggeri, der skal rumme lager og forbedrede faciliteter for de omkring 40 medarbejdere.

Agilias produktions- og lagerchef Jens Iversen takkede Frost Larsen arkitekterne for "deres store arbejde med oplæg og udfærdigelse af endelige tegninger, samt det rådgivende ingeniørfirma Hamiconsult for deres arbejde med Agilias projektteam.

- Jeg vil også takke jer håndværkere, som har gået herude siden midt januar. Mange af jer kommer til at være her til den bitre ende. Vi kan jo følge jeres fremskridt på nærmeste hold, og I gør det godt, men ikke mindst, I gør det sikkert. Det er meget vigtigt for os, at jer der går her til dagligt, kommer hjem til fyraften hver dag, i samme stand som i kom, sagde Jens Iversen, der sammen med de øvrige Agilia-medarbejdere glæder sig til at tage byggeriet i oktober-november.

Agilia, der producerer foder til landbruget og tidligere hed Agro Korn, har engelske ejere - og de fik en særlig hilsen fra Jens Iversen, der fik grinet frem hos de forsamlede på byggepladsen.

- Der er ingen af vores engelske kollegaer her i dag. De ville gerne, men de var usikre på, hvad et rejsegilde var, og da jeg oversatte det til "erektion party", så meldte de alle afbud, sagde Jens Iversen.

Byggeriet er lagt i hænderne på Skibbild Entreprise, der var repræsenteret af projektleder Karsten Lauridsen, som takkede Agilia og Hamiconsult for et godt samarbejde.

- Åbenhed samt en ligefrem, ærlig og rationel tilgang til de opgaver og udfordringer, som der jo altid kommer undervejs, har været og er kendetegnende for vores samarbejde. Denne indgang til et samarbejde er og forbliver afgørende for, at opgaverne, store eller små løses optimalt, sagde Karsten Lauridsen og takkede ligeledes håndværkere, underentreprenører og leverandører.

Det drejer sig om Sejer Pedersen (kloak- og jordarbejde) Mogens Lund(støbearbejde), Henning Sørensen EL, Gunnar Kristensen VVS, FTM Byg, Give Stålspær, Sunds Murerfirma, MK Byg og Give Elementer, m.fl.