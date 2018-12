Agger har fundet sammen med ekskonen igen

Ringkøbing: Så døde håbet hos tusindvis af kvinder om at få en mand, der virkelig er i stand til at lytte og forstå. Tv-journalist Anders Agger er ikke længere single, men har fundet sammen med sin ekskone Lissa igen.

Det afslører en usædvanlig åbenhjertig Anders Agger over for journalist Poul Pilgaard Johnsen i radioprogrammet Flaskens Ånd på Radio 24syv.

- Det er en fin og hyggelig historie. Det er børnenes moder, jeg har fundet sammen med igen. Vi flyttede fra hinanden for otte-ni år siden, og vi har fysisk boet væk fra hinanden, og der har været mange år, hvor vi ikke var et par, siger Anders Agger.

Ringkøbingenseren fortæller, at han mødte Lissa, da han som 22-årig fik job som pædagogmedhjælper i en børnehave i Skjern, hvor Lissa var pædagog.

- Det var en voldsom forelskelse, som sætter sig hurtigt, og jeg kan godt mærke, at det får konsekvenser. Hun har to børn. Jeg kan godt holde det lidt hen, og det skal ikke tættere på, men det kommer det på et tidspunkt, og hvis du vil Lissa, får du hele pakken med.

- Det var et konfliktfyldt forhold, for der var et andet forhold, der skulle afvikles, og det var ikke pænt. I et lille område kører der en masse historier, siger Agger.

Han fortæller til Radio 24syv, at han blev forelsket i en anden, mens han var væk fra Lissa, men "det blev ikke til mere". Han har haft fem-seks store forelskelser i livet, hvoraf Lissa "var og er en af de store".

Årsagen til, at han og Lissa fandt sammen igen som par, forklarer han således:

- Der ligger også noget i at blive 54, som jeg blev i oktober. Der er sådan en udmåling, det er ikke kynisk. Men hvis du over en lang periode kan mærke, at noget bliver ved med at holde dig fast, og du søger noget, der ligger omkring det, du havde i det forhold, og selvfølgelig garneret med et fælles sprog og historie. Jeg bilder mig ind, at vi ikke er nostalgiske. Vi holder ikke sammen, fordi det er det nemmeste på grund af svigerfamilie, og hvor holder vi jul. Vi er langsomt kommet til den følelse, at vi skal det her igen.

Agger afslører også over for Radio 24syv, at han til næste år tager orlov for at skrive en bog om kærlighed og vil finde 10-12 personer at interviewe om kærlighed i alle afskygninger.