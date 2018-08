Nye borgerliges formand afviser at modtage kandidater valgt for et andet parti. Dermed støtter hun V-kandidat og veninde Birgitte Vinding, som er blevet beskyldt for at være trojansk hest for Nye Borgerlige.

Ringkøbing-Skjern: Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund kommer nu sin veninde Venstre-kandidaten Birgitte Vinding til undsætning.

Det skriver Politiken.

Vermund afviser nemlig, at folketingsmedlemmer fra andre partier kan springe til Nye Borgerlige. Dermed bakker hun op om Birgitte Vindings forklaring om, at det ikke er en mulighed, som hun både har forklaret overfor Politiken og på et Venstremøde i Ringkøbing mandag aften.

Birgitte Vinding, der arbejder for at blive folketingskandidat for Venstre i Ringkøbingkredsen, er vred over at Venstres kandidat til Europa-Parlamentet, Erik Poulsen, har beskyldt hende for at være en såkaldt trojansk hest - at hun går efter at blive valgt til Folketinget for Venstre, men i virkeligheden tilhører Nye Borgerlige, som hun ind til for nylig var medlem af.

Overfor Politiken understreger Pernille Vermund, at der ikke findes nedskrevne regler om at partiet ikke vil modtage partihoppere, som er valgt på andre stemmer, men siger samtidig, at det ikke kommer til at ske med hende i spidsen for Nye Borgerlige.