Afspærrings-bomme og skilte forsvundet efter Open by Night

Jeg håber, at folk leverer tingene tilbage, ellers hænger handelsforeningen på en stor regning, siger bychef Mette Christensen

Skjern: Onsdag aften var der Open by Night i Skjern, hvor både Bredgade, Jernbanegade og Østergade var spærret af, så hele området var forvandlet til gågader.

Afspærringen skete med bomme og skilte, som Skjern Handelsforening havde lejet af Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Selve Open by Night var en stor succes med mange mennesker i byen til de forskellige arrangementer, fortæller bychef Mette Christensen.

Da arrangementet var slut, rykkede hun alle afspærringer og skilte til side, så trafikken igen kunne komme igennem.

- Det blev sat ind på fortove og op mod hække, så det kunne står klar, når kommunens folk på første arbejdsdag efter arrangementet kom for at hente det. På grund af helligdagen torsdag kom kommunens folk fredag morgen, men da var rigtig meget af materialet desværre forsvundet, siger Mette Christensen.

Hun ved ikke, hvornår materiellet er forsvundet.

Kommunens folk kørte fredag morgen endda rundt i midtbyen for at se, om bomme og skilte var blevet flyttet, men fandt altså ikke ret meget.

Hvis materiellet ikke dukker op igen, så hænger handelsforeningen på en stor regning, for afspærringmateriel er ret dyrt.

- Jeg håber, at nogle i høj stemning er kommet til at tage noget med hjem, som, de næste morgen godt kunne se, ikke var så smart, så jeg vil opfordre folk til at stille det tilbage, hvor de tog det eller sætte det ned til Sport 24, forklarer Mette Christensen.

Ved tidligere arrangementer er der også forsvundet lidt, men det har Mette Christensen ikke gjort noget ved.

- Denne gang er der forsvundet så meget, at vi bliver nødt til at melde det til politiet, hvis det ikke dukker op i løbet af weekenden, siger bychefen.