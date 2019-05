Afslutningstur i AFS

Ringkøbing-Skjern: Vejret viste sig fra sin bedste side, da AFS Ringkøbing Fjord Lokalforening havde afslutningstur for dette års udvekslingsstudenter og volontører.

Turen gik til Skaven Strand Camping, hvor der først blev spillet minigolf og fisket. Herefter var der tid til lidt hyggesnak, inden frokosten blev tilberedt på den store grill.

AFS har haft omkring 10 udvekslingsstudenter i år. Der er stadig mulighed for at blive værtsfamilie for en udvekslingsstudent med ankomst i august.

AFS står for American Field Service og står blandt andet for udveksling af unge.