Afgående V-formand: Vi må ikke slagte hønen med guldæggene

Fortsat folkelig opbakning til Venstre kræver, at de 18 vælgerforeninger bevares, og at borgmesterkandidaten også i fremtiden bliver fundet af medlemmerne, mener afgående formand.

Ringkøbing-Skjern: Hvis Venstre i Ringkøbing-Skjern også i fremtiden skal bryste sig af at være landets største med over 1000 medlemmer, så gælder det om at holde fast i medlemsdemokratiet.

Det fastslog Jens Nicolai Vejlgaard, der har været formand for Venstres kommuneforening gennem 11 år, på generalforsamlingen i aftes. I sin sidste beretning som formand advarede han mod at ændre på den nuværende struktur.

- Jeg bliver virkelig skuffet, når folk begynder at snakke om en centralisering af vælgerforeningerne. At nedlægge vælgerforeninger er som at slagte hønen med guldæggene, sagde han.

Venstre i Ringkøbing-Skjern har i dag 18 vælgerforeninger, og de spiller ifølge Vejlgaard en afgørende rolle ved samtlige valg, fordi de er med til at aktivere medlemmerne og dermed skabe opbakning til partiet.

Samtidig sørger de mange vælgerforeninger også for at Venstre i Ringkøbing-Skjern har landsdækkende vægt. Vælgerforeningerne alle har stemmeret til landsmøder - og når der skal vælges formand eller næstformand i Venstre. Venstre i Ringkøbing-Skjern og Herning kan tilsammen kan mønstre flere stemmer end hele Sjælland, og det giver indflydelse, fastslog den afgående formand.

Endelig sikrer de mange vælgerforeninger et medlemsdemokrati, fordi man er helt tæt på vælgerne - eller rødderne om man vil.

Derfor advarede Jens Nicolai Vejlgaard også imod at afskaffe det direkte medlemsvalg af partiets borgmesterkandidat, som vælgerforeningen i Skjern-Tarm i flere omgange har slået på tromme for. Lokalforeningen ønsker at kandidaterne bliver enige om, hvem der skal være spidskandidat.

- Venstres rødder er medlemmerne, og hvis de ikke skulle være de bedste til at finde vores borgmesterkandidat, så forstår jeg intet, sagde Jens Nicolai Vejlgaard.

Den afgående formand konstaterede også, at kommunalvalgets tilbagegang på tre mandater ikke er tilfredsstillende, men at "Venstre tabte valget og vandt konstitueringen". Samtidig roste han borgmester Hans Østergaard for at have fået en fremragende start i sit nye embede.