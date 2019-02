Uanset hvordan vi end vender og drejer den: Vi skal til at sortere vort affald meget bedre fra næste år. Arkivfoto.

Ingen vej uden om: Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune skal til at sortere deres affald meget bedre end nu.

RINGKØBING-SKJERN: Formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S), er ikke i tvivl: - Vi ligger i bund blandt sammenlignelige kommuner, når det gælder om at genbruge affaldet fra husholdningerne; det kan ikke blive ved, fastslår han. I løbet af 2020 indfører Ringkøbing-Skjern Kommune derfor en ny affaldsordning, der vil koste et stort tocifret million beløb. Hvor omfattende ordningen bliver, kan John G. Christensen dog ikke sige med sikkerhed endnu. - Det er helt sikkert, at alle husstande får nye todelte affaldsbeholdere i stedet for de nuværende affaldsstativer. Det bliver beholdere med plads til at adskille madaffaldet fra det øvrige restaffald, siger formanden. Om kommunens tusindvis af sommerhuse også kommer med, er ikke afgjort endnu; men der vil give god mening også at indføre ordningen dér, understreger John G. Christensen. - Omkring 40 procent af husholdningsaffaldet er madaffald. I sommerhusene er det dog 50 procent, så det vil batte noget også at få dem med, fastslår han.

Pap, papir og glas - Vi er ved at forberede licitationen på dagrenovationsopgaven, og vi har bedt renovatørerne om to bud - dels på at udføre arbejdet uden sommerhusene, dels med. Når vi ser, hvad prisen bliver, tager vi stilling til, om de også bliver omfattet af den nye ordning. Derefter ved kommunen også, hvor omfattende udbuddet på at levere affaldsbeholderne bliver. - Vi undersøger i øjeblikket, om vi eventuelt kan lave et samlet udbud med andre kommuner, så vi får den gunstigste pris, siger John G. Christensen. Men måske slutter det ikke hermed. Kommunen overvejer nemlig også, om folk skal have endnu en affaldsspand ud; den skal i givet fald bruges til at udsortere genanvendeligt affald som pap, papir, glas, flasker og dåser. - Jeg kan ikke sige, om det kommer med i denne omgang; det skal vi først have drøftet politisk. Men personligt mener jeg, at vi bør gøre det - det vil give nogle højere genanvendelsesprocenter, siger John G. Christensen.

Genanvendelseskrav Og vi er nødt til at blive bedre til at genanvende, fastslår han. Staten kræver, at senest i 2022 skal mindst 50 procent af husholdningsaffaldet genanvendes. I dag ligger procenten her i kommunen på 28-31 procent, så der er et godt stykke vej endnu. - Men i de kommende år vil kravene til genanvendelse bare stige, så efter min mening kan vi lige så godt komme i gang og gøre det rigtigt fra starten af, siger John G. Christensen. Derfor er det også hans personlige holdning, at sommerhusene skal med nu, og at vi også fra næste år skal have en spand til udsortering af andre genanvendelige materialer. - Det er selvfølgelig noget, man skal vænne sig til. Vi har en ejendom i Himmerland, og der har vi også todelte beholdere til husholdningsaffald og spande til pap, papir, glas og dåser, men man lærer hurtigt at sortere, siger udvalgsformanden. Byrådet har tidligere sat 36 millioner af på budgettet til affaldsordningen, 25,7 millioner i 2020 til indførelse af ordningen i helårsboliger og 9,5 millioner i 2021 til sommerhusområderne.