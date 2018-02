Afbrændt bil stjålet i Tarm

TARM: En udbrændt Audi ved Horsens ledte lørdag til opdagelsen af, at der havde været indbrud i en villa på Åboulevarden i Tarm. Den udbrændte Audi blev nemlig stjålet under indbruddet i Tarm, hvor husets beboere var udrejst. Det er derfor også uvist præcist, hvornår indbruddet er begået. Men tyvene har blandt andet stjålet nogle dyre lamper, ligesom de har forsøgt at stjæle et B&O-fjernsyn med sokkel. Det lykkedes dog ikke at stjæle det tunge fjernsyn, som blev fundet tabt i en gårdhave ved huset.